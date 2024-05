Le Grand Duel Magnette – De Wever : un débat à ne pas rater

Paul Magnette, l’homme politique numéro un en Wallonie, et Bart De Wever, le politique le plus populaire de Flandre, s’affronteront lors d’un duel exceptionnel. Ce choc entre la gauche et la droite, entre le sud et le nord sera à vivre sur RTL tvi et VTM News.

Les présentateurs, Caroline Fontenoy et Stef Wauters, leur demanderont notamment comment ils conçoivent l’avenir de notre pays.