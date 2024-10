Le président de la Chambre prévient: si les négociations gouvernementales échouent, il faut se préparer à "une grave crise"

Si les négociations pour la formation d'un gouvernement fédéral entre les cinq partis échouent, il y aura un très sérieux problème politique et de crédibilité, a mis en garde vendredi Peter De Roover, le président de la Chambre et figure des nationalistes flamands. N-VA, Vooruit, CD&V, MR et Les Engagés "will have to kill some darlings" (expression littéraire anglaise qui appelle à fluidifier son propos en le débarrassant du superflu, NDLR) car il n'y a pas d'alternative, selon lui.

L'intéressé réagissait dans l'émission De Afspraak op Vrijdag (VRT) à la décision des socialistes flamands de Vooruit de ne plus négocier tant que le formateur Bart De Wever (N-VA) ne mettait pas sur la table une nouvelle note socio-économique. Vooruit estime en effet que rien n'a changé par rapport à la note de cet été qui a été rejetée.