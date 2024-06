Maxime Prévot dit s'opposer aux économies dans les soins de santé et propose une alliance: "Vooruit ne doit pas avoir peur"

Le député et candidat à la présidence de Vooruit, Conner Rousseau, a lancé la semaine passée un avertissement aux autres partis susceptibles de former une coalition Arizona. Les chances sont minces de voir entrer son parti dans un gouvernement.

En cause: les économies draconiennes que la N-VA et le MR veulent réaliser dans les soins de santé (en limitant considérablement la norme de croissance) et le refus des mêmes partis de faire contribuer les grosses fortunes. "Vooruit ne doit pas avoir peur. La meilleure façon de protéger les soins de santé ou d'éviter une politique de droite est de ne pas laisser le champ seulement au MR et à la N-VA. Vooruit, le CD&V et les Engagés doivent former en tant que partis centristes un contrepoids pour protéger les soins de santé et refinancer le monde médical", a dit M. Prévot.