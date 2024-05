"Même bien placées, les femmes récoltent parfois moins de voix que les hommes": dans Femmes de pouvoir, Karine Lalieux encourage le vote féminin

Karine Lalieux, ministre fédérale des Pensions et de l'Intégration Sociale, partage son expérience et son parcours. Interrogée par Claire Carosone, elle aborde les défis et les enjeux liés à ses responsabilités politiques dans une période marquée par des préoccupations importantes en matière de sécurité sociale et d'intégration.

Karine Lalieux explique qu’elle est entrée "tardivement" en politique à 34 ans. Avant cela, elle avait une carrière de chercheuse, assistante et professeur à l’Université Libre de Bruxelles. Mais, elle avait déjà "des valeurs de gauche et de partage". Et "en 1999, Elio Di Rupo a décidé d’avoir autant de femmes que d’hommes sur les listes PS, alors que la parité n’était absolument pas obligatoire à ce moment-là. C’est un combat qui est venu après. Et j’étais un peu proche de Charles Picqué et de Philippe Moureaux et ils m’avaient repéré et ils m’ont proposé de déposer ma candidature et j’ai eu la chance d’être très bien placée, puisque j’étais première suppléante et troisième effective alors que je n’avais jamais réellement fait de politique active et je suis devenue député en mai 2000, quand Charles Picqué est devenu ministre au fédéral".