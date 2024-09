David Leisterh était l’invité de Martin Buxant ce jeudi matin sur bel RTL. Le formateur MR du gouvernement bruxellois a notamment évoqué le fait qu'il n'arrive pas à mettre en place un gouvernement dans la capitale.

Quatre mois après les élections du 9 juin, pourquoi les Bruxellois n’ont toujours pas de gouvernement ?

"Ne remuez pas le couteau dans la plaie. Vous savez, c’est compliqué à Bruxelles de former un gouvernement. Il faut en faire trois presque. D’abord, un gouvernement du côté francophone, ça s’est fait depuis fin juillet. On a la majorité: les Engagés, le PS et le MR. Et puis, il faut également faire une majorité du côté flamand. Et ça, on est bientôt début octobre, et on n'en a toujours pas".