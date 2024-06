Raoul Hedebouw critique le PS et Ecolo: "Ils ont donné du crédit aux Engagés"

Le président du PTB Raoul Hedebouw s'exprimé dans bel RTL Matin sur la percée de son parti en Flandre, à Bruxelles, mais pas en Wallonie. "On est une des forces qui a le plus augmenté dans l'ensemble de la Belgique. Il était important qu'on reçoive un signal de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie. On est 3e du côté francophone. C'est important pour nous. On est satisfait."

Les francophones wallons et bruxellois basculent à droite. "Cela m'inquiète car on a voulu mené le plus possible la campagne sur les idées de gauche, avec la taxe des millionnaires, le retour de la pension à 65 ans... Je pense que la seule manière de gagner pour la gauche, c'est comme ça. On voit qu'Ecolo s'écroule, le PS recule, nous on résiste. On va devoir tirer un bilan au niveau de la gauche. A force de courir derrière les Engagés... Dans tous les débats, on tapait sur le PTB du côté du PS et d'Ecolo, et on tendait la main vers les Engagés. Fatalement, ils ont crédibilisé un parti. La gauche a perdu. C'est le bilan à tirer."