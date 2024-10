Résultats élections provinciales Liège : qui est en tête?

Dans le cadre des élections provinciales, RTL info propose un module interactif qui vous permet de consulter les résultats des partis et des candidats, province par province. Ce module affiche une carte ainsi que des tableaux détaillant les scores obtenus dans chaque province. Les provinces jouent un rôle important en Belgique, gérant des compétences spécifiques telles l'enseignement, le développement territorial, la culture et le tourisme. Pour connaître les candidats en tête dans votre circonscription électorale, utilisez la carte ci-dessous. Il est possible de connaître les voix de préférence, et même de chercher un candidat pour la province de Liège.

Dans le module de résultats ci-dessous, vous pouvez voir les résultats des partis pour toute la province (vous avez voté pour des candidats issus de la circonsription électorale dans laquelle se trouve votre commune).

