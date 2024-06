Sophie Wilmès est prudente mais se réjouit: "D'abord un moment festif et de rencontre, et puis on verra"

Ce dimanche soir, Sophie Wilmès a le sourire au QG du MR : "Évidemment, c'est une bonne soirée. D'abord, je pense qu'on est tous contents de pouvoir se retrouver ensemble. Vous savez, les campagnes électorales, c'est fatigant, c'est parfois difficile. On se voit certains beaucoup plus que d'autres. C'est gai de pouvoir se retrouver. C'est vrai que les tendances sont assez bonnes. Je dois dire que je n'ai pas regardé les toutes dernières. Mais quand j'ai quitté vos studios, elles étaient, elles étaient bonnes".

Elle se réjouit toutefois : "On a reçu, là, des estimations. C'est une bonne nouvelle parce qu'on craignait que les partis d'extrême droite soient le troisième groupe le plus important. Et les estimations maintenant, les projections, estiment que nous serions le troisième groupe, donc Renew. Ce qui est si cela se confirme, ce serait une bonne chose. Mais de nouveau hein. Relax, du calme. On va pouvoir analyser tout cela et surtout se baser sur des vrais chiffres. Parce que, à Bruxelles, vous savez, les résultats sont parfois contrastés de communes à communes", répond-elle.