Stéphanie Lange, première députée en situation de handicap à siéger au parlement bruxellois: "J'ai envie de porter, ou plutôt d'incarner, cette matière-là"

Stéphanie est une jeune femme en situation de handicap: "Une matière qui me tient le plus particulièrement à cœur, c'est le handicap. Je suis moi-même en situation de handicap, et donc il n'y a pas encore eu beaucoup d'élus en situation de handicap qui siégeaient dans les parlements. Et donc, ce sera une première ici, à Bruxelles, et donc j'ai aussi envie de porter, plutôt d'incarner cette matière-là plutôt que de la porter, comme ça a été fait par le passé."

Elle se présentait pour la première fois aux élections régionales dans la capitale. Fin 2019, elle a travaillé durant six mois pour le cabinet de Céline Frémault avant d'intégrer l'administration bruxelloise IRISCARE durant un an.

Elle était 8ème sur la liste pour Bruxelles, et a récolté 1818 voix de préférence, réalisant le 4e score du parti à Bruxelles. Avec un siège au parlement bruxellois, la jeune femme espère faire bouger les lignes pour les personnes en situation de handicap dans la capitale: "C'est la première fois pour moi, et je suis très heureuse d'être élue. J'étais donc sur la huitième place, et j'ai fait le quatrième score de la liste. Donc, je suis assez fière de moi aujourd'hui, et voilà, c'est une preuve aussi que les gens, les Bruxellois et les Bruxelloises, ont envie de croire en moi et ont envie de faire de moi leur députée"

Sophie Fafchamps, nouvelle députée liégeoise

Au lendemain des élections, c'est l'heure des comptes. La province de Liège va bientôt compter dix nouveaux députés. 6 à la région, 4 au fédéral. Et parmi ceux-ci, l'on dénombre pas moins de 6 représentants des Engagés, dont les listes ont enregistré de spectaculaires progressions.