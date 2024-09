Georges-Louis Bouchez attaque les socialistes suite à l'affaire Julie Taton: "Ses propos sont délirants", selon une candidate à Thuin

Mais Georges-Louis Bouchez ne s'est pas arrêté là. Il s'en est pris plus largement aux socialistes wallons, qu'il accuse de procéder à du favoritisme. "Cette décision illustre ceci: quand vous ne passez pas par le parti socialiste, vous ne pouvez rien obtenir dans les grandes villes de Wallonie", affirme le libéral qui prend pour exemple deux cas de parachutages récents survenus dans le cadre des communales (une pratique courante et légale, ndlr). L'élue socialiste Christie Morreale, qui s'est installée à Liège "tandis que son mari se présente à Esneux", affirme M. Bouchez qui pointe aussi Natacha Blanchart qui, selon lui, a "quitté sa famille à Gerpinnes pour se domicilier dans la maison de sa grand-mère à Thuin sans que personne n'ait rien eu à redire".

Natacha Blanchart lui répond: "Ses attaques sont délirantes"

Contactée par notre rédaction, Natacha Blanchart dément vivement les propos tenus par le président du MR et confie sa surprise. "Je trouve les attaques de monsieur Bouchez délirantes, c'est du Trump en Europe", estime la candidate socialiste qui se présente à Thuin, sa ville de naissance. "Remettre en question le travail de la police, et maintenant de la justice…", dénonce la fille de Philippe Blanchart (socialiste emblématique de la commune de Thuin, aujourd'hui décédé, ndlr), avant de corriger Georges-Louis Bouchez: "Je suis domiciliée à Thuin et j'y vis avec ma famille".

Paul Magnette dénonce des "calomnies, injures et du comlplotisme"

Réagissant à cette vidéo, le président du PS Paul Magnette a également dénoncé "des méthodes dignes de Trump" dans le chef de Georges-Louis Bouchez. "Faire croire, comme le fait le président du MR, que la police, l'administration et la justice sont manipulés par le PS, ce sont des méthodes dignes de Trump et qui n'ont pas leur place dans notre pays. Personne n'est au-dessus des lois", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. "Les calomnies, les injures et le complotisme ne sont pas et ne seront jamais notre manière de faire de la politique", ajoute-t-il.