Près d'une semaine après les élections, place au démontage des panneaux électoraux: les règles en la matière varient selon les communes

À Péruwelz, dans le Hainaut, le démontage a débuté dès le lendemain du scrutin et pour ces ex-candidats, les opérations se poursuivent encore ce week-end. Le long des chaussées ou dans les prairies, on fait disparaître les traces de la campagne. "Nous avons commencé le démontage dès lundi, ça s'est étalé sur toute la semaine. C'était assez simple de récupérer les panneaux parce que j'avais tenu une liste avec les endroits où je les avais déposés", explique Denis Renard, candidat lors des dernières élections.

Au fur et à mesure, les affiches et les bâches qui seront recyclées sont amenées dans un hangar, une réserve de scrutins en scrutins. Au total, il y avait plus de 300 panneaux placés qui seront récupérés. "On va enlever l'ensemble des affiches qui sont collées, les mettre sur des palettes et puis les mettre à l'étage, les stocker pour au minimum cinq ans et puis six ans pour les prochaines élections", déclare Vincent Palermo, l'ancien bourgmestre de la commune.