Elfyn Evans conserve une avance confortable, Grégoire Munster huitième

Le Britannique Elfyn Evans (Toyota) compte toujours une avance confortable de plus d'une minute sur son plus proche poursuivant, son équipier français Sébastien Ogier, au classement du rallye du Japon, 13e et dernière manche du championnat du monde WRC, à l'issue de la journée de samedi. Grégoire Munster (Ford) occupe la huitième place et lutte avec le Norvégien Andreas Mikkelsen (Skoda) pour la victoire en WRC2.