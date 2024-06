Elke Van den Brandt clôt un premier tour de consultation, avec le PTB

Le PTB a été reçu vendredi, en dernier parti, chez Elke Van den Brandt (Groen), "formatrice" bruxelloise pour le côté néerlandophone. Jan Busselen, tête de liste PVDA dans le groupe linguistique néerlandais, et seul élu communiste dans ce groupe, a estimé après la rencontre avoir eu une discussion "ouverte et constructive". Elle a abordé la problématique du logement, la nécessité de meilleurs transports en commun et le refinancement de Bruxelles, a-t-il indiqué.