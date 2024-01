Embuild déplore que le marchandage politique implique son secteur

La fédération du secteur de la construction déplore mardi que l'accord gouvernemental sur la taxation des voitures de société implique son secteur. Le paquet présenté comprend en effet une invitation aux partenaires sociaux des fédérations de la construction, de la viande et du déménagement afin de discuter d'une nouvelle loi anti-fraude sociale.

"Outre qu'il est illogique de lier les deux dossiers, Embuild s'étonne de cette nouvelle demande en matière de lutte contre la fraude sociale" puisque cette dernière a "déjà fait l'objet d'une déclaration commune de tous les partenaires sociaux de la construction, déclaration à ce jour encore non-exécutée par le gouvernement fédéral".

"Il faut d'abord et surtout contrôler les règles existantes en matière de fraude sociale avant d'en introduire de nouvelles qui ne viennent finalement que pénaliser les entreprises qui jouent le jeu", estime la directrice générale d'Embuild, Christine Lhoste. "Nous avons d'ores et déjà établi des règles sévères contre le dumping social sur le papier, mais nous devons malheureusement constater que les pouvoirs publics ne les appliquent et ne les contrôlent pas suffisamment. Plutôt que d'ajouter de nouvelles règles théoriques, il faut plutôt se concentrer sur le besoin de faire respecter les réglementations en vigueur."