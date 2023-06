Emeutes: des pillages et des bâtiments dégradés dans l'ouest

Un bus électrique du réseau de transports nantais brûlé, un magasin Lidl caillassé: la maire (PS) de Nantes Johanna Rolland a dénoncé des violences "intolérables et inacceptables" au lendemain d'une troisième nuit d'émeutes qui se sont déroulées dans plusieurs villes de l'ouest.

"Il y a urgence à retrouver le chemin de l'apaisement et du dialogue avant que la spirale de la violence ne débouche sur encore plus de malheur et de douleur", a déclaré la maire de Nantes en amont du conseil municipal.

Selon le procureur de la République de Nantes Renaud Gaudel, 9 interpellations, parmi lesquelles 8 mineurs, ont eu lieu "essentiellement pour des faits de participation à un attroupement avec arme et dégradation par incendie".