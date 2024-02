Emir Kir choisit l'échelon local

Le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode, Emir Kir, se concentrera sur l'échelon communal et ne visera pas de mandat de parlementaire aux élections de juin prochain, a-t-il indiqué mercredi matin. Interrogé sur son avenir sur Bel RTL, il a assuré: "Je vais me consacrer à 100% à la commune, échelon de pouvoir le plus proche des gens. Je n'irai pas au parlement fédéral ni au parlement régional".