En 2023, l'analyse des données des déplacements aériens a conduit à 215 arrestations

L'unité belge d'Informations des Passagers (BelPIU) a analysé en 2023 un nombre record de plus de 33 millions de déplacements, sur plus de 231.000 vols. L'analyse de ces données a notamment conduit à 215 arrestations dans le cadre, entre autres, de dossiers de crime organisé, de traite des êtres humains et de stupéfiants, a annoncé vendredi la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, dans un communiqué.

En 2023, le NTTC a analysé 33.477.525 déplacements sur 231.194 vols. Un record qui s'explique par la reprise du trafic aérien, qui retrouvé son niveau pré-covid. De plus, de nouvelles compagnies aériennes ont été affiliées au NTTC en 2023. Au total, ce sont 78 compagnies aériennes qui y sont désormais affiliées, ce qui permet d'analyser les données de 99% de tous les passagers voyageant vers, depuis ou via la Belgique.

L'unité belge d'Informations des Passagers (BelPIU) fait partie du National Travel Targeting Centre (NTTC) du Centre de Crise National (NCCN). Le NTTC recueille et analyse les données des passagers à l'arrivée, au départ ou en transit en Belgique dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme.

Par ailleurs, toujours grâce au travail d'analyse, en 2023, ce sont 302 personnes signalées qui ont été arrêtées, interrogées et privées de liberté.

"En analysant les données relatives aux passagers, nous faisons en sorte qu'il soit le plus difficile possible pour les criminels et les individus qui représentent une menace pour notre sécurité de pénétrer dans notre pays à la dérobée, en passant par nos aéroports", souligne la ministre Annelies Verlinden, citée dans un communiqué. "Les résultats obtenus montrent une fois de plus que la coopération entre les différents services de sécurité, le partage d'informations approfondi et l'expertise portent leurs fruits."