En cinq ans, la zone 30 a eu un impact positif sur la vitesse et le nombre de victimes

La Ville 30 a un effet bénéfique autant sur les voiries qui n'ont pas changé de limitation de vitesse (restée à 30 km/h ou 50 km/h) que sur celles qui sont passées de 50 km/h à 30 km/h. Dans ce dernier cas, la vitesse moyenne observée est passée de 33,6 km/h en 2020 à 30,1 l'an dernier. Sur les axes structurants restés à 50km/h, la diminution est encore plus marquante (44,6 km/h en 2020; à 39,1 l'an dernier).

Les données recueillies proviennent des mesures de vitesse assurées par 80 caméras en dehors des zones de radar pour éviter le biais des ralentissements dictés par la peur du gendarme.

Toujours selon Bruxelles Mobilité, la diminution de vitesse a un effet direct sur la réduction du nombre et de la gravité des accidents. Les statistiques complètes pour l'accidentologie 2023 ne seront disponibles que fin février. Mais sur la base des trois premiers trimestres de l'an dernier, et de leur comparaison avec ceux des années précédentes, on observe que 2023 confirme une tendance à la baisse.