En déficit en 2024, le gouvernement germanophone prévoit le retour à l'équilibre pour 2025

Le budget fait la part belle aux investissements. "Au niveau de l'enseignement par exemple, on note une augmentation annuelle de près de 45 millions d'euros", a indiqué Oliver Paasch, qui a précisé que l'an prochain, "165 millions d'euros seront investis dans l'enseignement et la formation".

"Nous aurons plus que doublé nos investissements dans la politique de santé à la fin de cette législature. Passant de 5,3 millions d'euros par an en 2019 à 11,4 millions d'euros l'année prochaine en 2024", a assuré Oliver Paasch.

Pour 2023-2024, 200 millions d'euros seront aussi mis à disposition de communes, d'associations et d'organisations à but non lucratif dans le cadre de 313 projets d'infrastructures.

Malgré un déficit de 35,2 millions d'euros prévu en 2024, le gouvernement prévoit un retour à l'équilibre d'ici 2025 et à même préparé un budget 2025 en ce sens.

Les débats concernant le budget se tiendront lors de quatre soirées en décembre prochain.