En FWB, la concertation sera au cœur de l'action, promet Elisabeth Degryse

Plus tôt dans la journée, Pierre-Yves Jeholet, son prédécesseur, lui avait symboliquement transmis le pouvoir au siège du gouvernement communautaire, à Bruxelles, lui offrant pour l'occasion une statue de la fusée de Tintin. Elisabeth Degryse, elle, avait prévu du vin pour le libéral, nouveau ministre wallon de l'Économie et de l'Emploi.

"Avoir le courage de changer pour que l'avenir s'éclaire. Ça vous a peut-être fait sourire, voire rire jaune pour les plus acerbes Mais c'est bien plus que l'addition de deux slogans - ceux des Engagés et du MR, ndlr. Ça résume parfaitement notre état d'esprit", marqué par une "volonté de former une équipe soudée et l'ambition que nous portons pour les Bruxellois et les Wallons", a entamé la ministre-présidente.

"Nous sommes dépositaires d'un mandat que les électeurs nous ont confié. Nous sommes là pour mettre en oeuvre des réformes certes ambitieuses et parfois dites disruptives mais surtout pensées avec une réelle volonté d'améliorer le quotidien de chacun et de chacune. Nous les travaillerons en concertation avec les acteurs concernés afin de nous assurer qu'elles répondent bien aux besoins des citoyens", a ajouté Elisabeth Degryse.

"La concertation sera au cœur de notre action. Il est essentiel de faire avec. Avec les corps intermédiaires, les associations, les acteurs de terrains, les acteurs de l'économie, l'administration, les bénévoles, tous ceux qui font la richesse et la force de la Fédération", a-t-elle encore insisté.