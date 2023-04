En Wallonie, 688 projets ont été retenus dans le cadre des fonds structurels européens

Le comité d'experts indépendants chargé d'examiner les dossiers déposés à la suite du premier appel à projets publics des fonds structurels européens FEDER et FSE+ 2021-2027, en a finalement sélectionnés 688 pour l'ensemble du territoire wallon, a indiqué vendredi le ministre-président régional, Elio Di Rupo (PS).

Dans le détail, 374 projets ont été sélectionnés dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour un investissement de 775,1 millions d'euros, dont 314,3 millions à charge de l'UE et 428 millions à charge de la Région, le reste étant porté au compte des opérateurs qui ont jusqu'au 31 décembre 2029 pour mener à bien la plupart des projets.

Cette sélection, qui représente un investissement total de 1,357 milliard d'euros en Wallonie, a été validée jeudi par le gouvernement et présentée ce vendredi au cours d'une conférence de presse.

Parmi les montants attribués, la rénovation énergétique des bâtiments publics (41 projets pour 200 millions d'euros); la dépollution des friches (39 projets pour 166 millions) et le développement urbain (43 projets pour 115 millions d'euros) se taillent la part du lion.

Parallèlement, 314 projets ont été sélectionnés pour le Fonds social européen (FSE+). Ils représentent un investissement de 581,5 millions, dont 290 millions sont pris en charge par l'UE et le reste par les opérateurs à partir de subventions publiques. Ces derniers devront mener leur projet à bien pour le 31 décembre 2025, à l'exception des projets d'innovation sociale qui bénéficient d'une année supplémentaire.

Dans ce domaine, 87 projets pour 213,6 millions d'euros concernent l'amélioration de l'accès à l'emploi, le renforcement de la création d'activité et la promotion de l'apprentissage; la lutte contre la pauvreté et l'inclusion sociale regroupant 154 projets pour 211 millions d'euros. Les territoires zéro chômeur de longue durée complètent le podium avec 17 projets et 104 millions d'euros.