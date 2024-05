En Wallonie, la prime domotique prolongée jusqu'à la fin de l'année

Cette prime, qui était initialement limitée à la fin de l'année passée, a déjà amené plusieurs sociétés commerciales à développer des applications particulièrement pertinentes à destination des ménages, estime l'exécutif régional.

"Aujourd'hui, les conditions sont plus favorables au développement de la domotique pour contribuer à la transition énergétique au meilleur coût: le déploiement gratuit des compteurs communicants s'intensifie, les nouvelles installations photovoltaïques ne bénéficient plus de la compensation et la prochaine structure tarifaire favorisera la consommation durant les heures solaires", pointe le ministre de l'Énergie, Philippe Henry.