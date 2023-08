En Wallonie, les loyers des logements énergivores pourront à nouveau être indexés

Depuis octobre 2022, seuls les loyers des logements affichant un certificat PEB A, B ou C peuvent être indexés totalement, les autres PEB imposant une indexation limitée ou carrément interdite (pour les PEB F et G).

"À partir du moment où l'élément conjoncturel disparaît, on revient dans le régime ordinaire. Aujourd'hui, on est revenu dans des indices normaux. Il n'y a donc plus de raison de maintenir une situation exceptionnelle. Il fallait une mesure corrective sociale, mais il faut aussi être juste envers les propriétaires", a-t-il ajouté.

"On a connu une situation particulière qui a conduit à une mesure exceptionnelle. Celle-ci pourrait être réactivée si la situation dérapait de nouveau", a assuré Christophe Collignon.

À noter qu'en Flandre, la levée de l'interdiction interviendra dès le 1er octobre alors que, selon l'Echo, la Région bruxelloise n'exclut pas de prolonger le gel de l'indexation.