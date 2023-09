En Wallonie, les surpensions devraient être interdites d'ici la fin de l'année

"Nous avons demandé deux études juridiques sur lesquelles nous appuyer pour relifter une bonne fois pour toutes le texte sur les pensions. Le but, c'est bien d'établir un règlement qui n'autorise plus ces dépassements", a-t-il expliqué.

"Nous allons venir avec un texte qui devra être débattu en plénière du parlement. Nous devrions avancer sur le sujet en octobre et en novembre pour une mise en oeuvre, idéalement, au 1er décembre, ou, si ce n'est pas possible, au 1er janvier", a détaillé le président de l'assemblée en annonçant par ailleurs l'arrivée d'un directeur financier au parlement "au grand plus tard à la fin de cette année".