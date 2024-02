En Wallonie, une première feuille de route pour revoir le financement des cultes

Le ministre wallon des Pouvoirs locaux Christophe Collignon (PS) et l'évêque de Tournai, Monseigneur Harpigny, ont signé ce mardi, à Namur, une feuille de route qui devrait permettre d'aboutir, lors de la prochaine législature, à une nécessaire réforme du financement des cultes.

Cette feuille de route prévoit notamment la planification et la rationalisation du nombre de lieux de culte catholiques. Dans le viseur des autorités: les fabriques d'église. On en compte actuellement 1.800 au sud du pays, soit une par paroisse. A l'avenir, il ne devrait en subsister qu'une par 8.000 habitants, ce qui représenterait une diminution d'environ un tiers de leur nombre.

Une seule autorité de tutelle civile et de financement - la Région - sera par ailleurs désignée pour tous les cultes, hormis pour le culte catholique qui restera du ressort des communes. Ces dernières possèdent en effet 75% des églises.

"Nous avons posé des jalons importants pour une future réforme. Nous sommes parvenus à un point d'équilibre entre gens intelligents", a commenté Christophe Collignon.

"Il y avait longtemps qu'on y réfléchissait. La législation sur le financement des cultes est bicentenaire et la société a évolué. Ce qui nous a été présenté par le ministre est compréhensible et sans arrière-pensée. Donc, on avance", a ajouté Monseigneur Harpigny.