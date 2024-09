Énergie: la Wallonie ne peut pas faire peser sa politique sur les fournisseurs

Elle y était interrogée par Eddy Fontaine (PS), Christine Mauel (MR) et Anne-Catherine Goffinet (Les Engagés) sur la diminution du nombre de fournisseurs d'énergie au sud du pays. La Wallonie n'en compte en effet plus que 9 contre 11 en 2018.

"Il y a également le décret qui implique de passer devant un juge de paix avant qu'une coupure pour impayés ne puisse être effectuée", a-t-elle ajouté.

Pour Cécile Neven, "il va falloir réformer tous les mécanismes d'accompagnement de ces clients précarisés et tous les mécanismes de lutte contre la précarité énergétique via des mécanismes d'accompagnement, la rénovation du bâti ou encore une réflexion sur le développement de modèle de partage d'énergie. Et des efforts tarifaires aussi pour voir comment mieux accompagner ces clients."

"Il faudra en outre probablement réformer le décret sur le juge de paix pour trouver une solution équilibrée, car la Wallonie ne peut pas faire peser sa politique sociale sur les fournisseurs d'énergie", a-t-elle conclu.