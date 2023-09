Enjoindre les autorités à réduire les GES est "légitime et nécessaire"

La cour d'appel de Bruxelles "peut et doit" ordonner des injonctions à l'État belge et aux trois Régions en matière de réduction des gaz à effet de serre (GES), a plaidé jeudi devant cette juridiction Me Audrey Baeyens, l'une des avocates de l'ASBL Affaire Climat. Cette association mène une action en justice, à laquelle sont associés quelque 58.000 citoyens, contre l'État fédéral et les Régions wallonne, flamande et bruxelloise afin de les contraindre à respecter les taux de réduction des GES pour la Belgique.