Entre 10.000 et 15.000 Belges en Israël et en Palestine

"Il y a environ 10.000 Belges inscrits dans les registres consulaires de l'ambassade de Belgique à Tel-Aviv compétente pour Israël et environ 3.000 Belges inscrits dans les registres consulaires du consulat général de Belgique à Jérusalem compétent pour Jérusalem et le Territoire palestinien, composé de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza", informe samedi le porte-parole du SPF Affaires étrangères. La plupart d'entre eux ont la double nationalité (belgo-israélienne ou belgo-palestinienne) et vit "sur place depuis longtemps", précise ce dernier qui ajoute qu'environ "environ 140 Belges de passage" se sont enregistrés sur la plateforme Travellers Online.