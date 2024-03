Entre 2022 et 2023, 7% des personnes occupées ont changé d'emploi

Entre 2022 et 2023, 340.000 personnes ont changé d'emploi, signifiant que la mobilité professionnelle reste élevée en Belgique, indique mardi l'office de statistiques Statbel.

Entre 2022 et 2023, 94,5 % des personnes ayant un emploi étaient toujours actives (4,6 millions d'individus) tandis qu'1,6 % pointait désormais au chômage (76.000). Quatre pour cent (195.000) sont devenues "inactives" sur le marché du travail, ce qui signifie qu'elles n'étaient pas disponibles pour un emploi et/ou n'en recherchait pas un activement.

La mobilité professionnelle est inférieure à celle de l'année dernière, où elle se situait à 8,2 %. Cette mobilité reste cependant plus élevée qu'avant la pandémie de Covid, où elle se situait aux alentours de 5 à 6 %.

La baisse est constatée dans plusieurs groupes, à tous les niveaux d'instruction et tant chez les hommes que chez les femmes. "Ce n'est qu'à Bruxelles, parmi les plus de 55 ans et les personnes occupées à temps partiel, que la mobilité professionnelle augmente encore légèrement."

Par ailleurs, 43,5 % des personnes au chômage en 2022 le sont restés en 2023, ce qui est davantage que les années précédentes. Moins d'un tiers (29,5 %) ont trouvé un emploi et 27 % sont devenues "inactives".