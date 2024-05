Entrée en vigueur d'une législation protégeant les travailleurs contre les lésions du dos

Il peut s'agir, par exemple, de prévoir des pauses supplémentaires lors de travaux physiques lourds, de fournir des équipements de nettoyage ergonomiques aux aides-ménagères, de mettre en place un système de rotation pour éviter un travail trop long/trop monotone ou d'acheter des chaises de bureau et du matériel informatique ergonomiques pour les employés.

Les employeurs devront tenir compte de l'ergonomie lors de la conception et de la mise en place de nouveaux lieux de travail et lors de la modification de lieux de travail existants. Ils devraient également mettre en œuvre des politiques visant à prévenir les troubles musculo-squelettiques et les problèmes de santé connexes. Les politiques de prévention devront également être régulièrement revues et mises à jour.

Enfin, les rôles des différents acteurs de la politique de prévention doivent être clarifiés. Les travailleurs et le comité pour la prévention et la protection au travail doivent être informés et formés aux risques de troubles musculo-squelettiques au travail et aux mesures de prévention.