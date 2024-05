Environ 200 citoyens manifestent à Namur pour que la Wallonie désarme et sanctionne Israël

"La Wallonie est également l'un des actionnaires de Liège Airport. Or, il a été prouvé que cet aéroport a permis à des équipements militaires de transiter vers Israël et rien n'indique que ce n'est plus le cas aujourd'hui", ont-ils ajouté. "De plus, l'aéroport de Liège accueille depuis des années deux entreprises de cargo israéliennes qui permettent à cet État de se ravitailler et de commercialiser ses biens, notamment issus des colonies."

Les manifestants réclament que la Wallonie interdise tout transit d'armes vers Israël depuis son territoire et bloque toutes les licences d'armes octroyées à des entreprises wallonnes pour une exportation vers Israël, tout en ouvrant les registres de douanes. Ils exigent aussi du gouvernement wallon que celui-ci sanctionne les entreprises israéliennes présentes sur son territoire, en concertation avec les travailleurs concernés pour éviter des pertes d'emploi.