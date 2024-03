Environ 260.000 personnes cumulaient deux emplois en 2023

Ce sont les 25 à 49 ans qui occupent le plus souvent un deuxième emploi avec 5,7% de la population occupée. Par ailleurs, 3,9% des jeunes âgés de 15 à 24 ans ont un deuxième emploi contre 4,4% des plus de 50 ans.

Plus le niveau d'instruction est élevé, plus le pourcentage des personnes ayant un deuxième emploi est élevé. 6,5% des personnes occupées ayant un niveau d'instruction élevé sont dans le cas, contre 4,3% des personnes ayant un niveau d'instruction moyen et 2,5% des personnes ayant un niveau d'instruction faible, met en exergue Statbel

Dans près de six cas sur dix, les emplois supplémentaires sont des emplois indépendants.

Les secteurs les plus fréquents pour exercer un deuxième emploi sont la santé humaine et l'action sociale, l'enseignement, le commerce de gros et de détail et la réparation de véhicules.