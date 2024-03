Environ 300 manifestants appellent les autorités belges à renforcer la pression sur Israël

Environ 300 manifestants pro-palestiniens, parmi lesquels l'ONG CNCD-11.11.11, se sont rassemblés mercredi après-midi devant le SPF Affaires étrangères à Bruxelles. Ils exigent des autorités belges qu'elles fassent pression sur Israël afin d'instaurer un cessez-le-feu, notamment via des embargos sur les ventes d'armes et des sanctions financières.

"La Belgique s'était engagée à veiller à la mise en œuvre de ces mesures par l'Etat hébreu. Un mois plus tard, force est de constater qu'Israël se fiche éperdument du verdict de la CIJ", a déploré Willem Staes, expert et chargé de mission pour le 11.11.11.

Cette manifestation était soutenue par divers collectifs de soutien à la Palestine et ONG, dont Brussels Against Genocide, Palestina Solidariteit, le CNCD-11.11.11, les Jeunes FGTB ainsi que la coupole d'ONG flamande 11.11.11. Elle intervient un mois après que la Cour internationale de justice (CIJ) a indiqué disposer de sérieux motifs de croire à un génocide potentiel à Gaza, demandant notamment à Israël de faciliter l'aide humanitaire à Gaza.

Les ONG réclament dès lors que l'État belge accentue la pression sur l'État hébreu et durcisse le ton. "Nous comptons sur le gouvernement belge et la ministre des Affaires étrangères pour qu'ils renforcent la pression sur Israël en redoublant d'efforts. Des étapes importantes ont été franchies, mais les actions demeurent insuffisantes et progressent trop lentement."

D'après le 11.11.11, il faut suspendre l'accord d'association UE-Israël, instaurer des sanctions individuelles pour violations des droits humains et mettre en place de toute urgence un embargo militaire contre Israël.