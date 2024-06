Environ 300 militants de la FGTB à Bruxelles pour dénoncer l'austérité budgétaire

D'après la FGTB, ces nouvelles mesures sont "totalement déconnectées de la réalité socio-économique des pays auxquels elles s'appliquent". Pour la Belgique, cela signifierait un effort budgétaire "insoutenable": 7 milliards dès 2025, 14 en 26, 21 en 27 et, pour finir 28 en 2028. Le syndicat craint en effet des coupes drastiques dans les services publics, la sécurité sociale et les pensions.

Brandissant des pancartes aux slogans tels que "Pas touche à nos services publics" ou encore "Le social c'est vital, des moyens maintenant !", les manifestants ont exprimé leur mécontentement face aux nouvelles règles d'austérité européennes, qui ont été votées fin avril par le Parlement européen. Ces dernières visent à garantir le redressement des finances publiques des États membres et limitent pour chaque pays le déficit des administrations publiques à 3% du PIB et la dette à 60%.

Économiser près de 30 milliards d'euros par an à l'horizon 2028 "représente près de la moitié les dépenses de retraite, qui s'élèvent actuellement à 69 milliards d'euros par an, et à plus du double du budget total des pensions publiques, qui atteint 13,7 milliards d'euros annuellement. C'est également sept fois la dotation annuelle des chemins de fer, 10 fois le budget annuel de la police fédérale et locale, et trois fois le budget annuel des hôpitaux", a expliqué Françoise Lepoivre, secrétaire générale de la FGTB Bruxelles.