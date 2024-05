Environ 500 personnes ont marché à Namur pour célébrer les communautés LGBTQIA+

Pour sa 15e édition, l'événement, qui célèbre la diversité de genres et de sexualités, organisait pour la première fois une marche. Les participants sont partis vers 13h00 de la place Maurice Servais et ont défilé dans Namur durant environ une heure. Ils ont bouclé leur parcours sur la place de départ, où les attendaient un village associatif et de nombreuses animations pour petits et grands (débats, bar, château gonflable, concerts...). L'association Activ'elles, le Fonds Suzan Daniel ou encore l'ASBL Crible faisaient notamment partie des organisations représentées dans le village.

La journée s'est articulée autour de plusieurs thématiques, abordant les préférences sexuelles et affectives, l'identité et l'expression de genre, la santé et la prévention, les droits humains et philosophiques, et enfin la représentation de la famille de nos jours.