Equateur: la mesure sur l'extradition approuvée par le référendum

Le "oui" l'a emporté avec 65% des suffrages, contre 35% pour le "non", a indiqué le CNE lors d'une conférence de presse.

L'Equateur, gangréné par le narcotrafic et la corruption, est devenu la principale plateforme d'exportation de la cocaïne produite en Colombie et au Pérou voisins, et fait face depuis mi-janvier à une grave crise sécuritaire provoquée par les gangs.