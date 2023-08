Espagne: le feu de forêts poursuit sa course au nord de Tenerife

Les flammes au nord-est de la plus large île des Canaries a déjà anéanti 3.300 hectares et menace huit municipalités, selon le gouvernement régional, s'exprimant sur le réseau social X. Plus de 3.000 personnes ont été évacuées et la Croix-Rouge met en place des abris d'urgence dans des salles polyvalentes.

Les autorités mettent en garde aussi contre les émanations de gaz et les particules fines émises par les brasiers.