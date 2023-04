Ethiopie: le gouvernement débute le démantèlement des forces militaires des régions

Mais ces 15 dernières années, certains Etats - dont la région Somali, confrontée à des groupes armés et à des incursions des islamistes shebab de Somalie voisine - ont progressivement mis sur pied des "forces spéciales", non prévues par la Constitution mais largement tolérées.

La Constitution éthiopienne prévoit que les 11 Etats fédérés, dessinés le long de lignes linguistiques et culturelles dans un pays comptant plus de 80 peuples, disposent de leurs propres institutions et d'une police régionale.

Le gouvernement fédéral explique vouloir "bâtir une armée forte et centralisée capable de protéger la souveraineté et l'unité du pays", une décision faisant selon lui consensus au sein "des dirigeants de toutes les régions" et ayant reçu "l'accord des chefs et membres des forces spéciales".