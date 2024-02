Etopia publie le rapport de la commission de la Chambre sur le passé colonial

La publication de ce rapport par la Chambre fait l'objet d'un blocage politique. Faute de consensus, la commission présidée par Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen), n'a pu approuver des conclusions et des recommandations à l'issue de deux ans et demi de travaux. La commission n'a pas non plus approuvé le rapport de ses travaux, et de ses près de 300 auditions, avant la fin de son mandat, en décembre 2022.

Le débat a resurgi il y a quelques semaines à l'initiative d'Ecolo, du PS et du PTB. Le député Guillaume Defossé (Ecolo-Groen) a demandé dans la presse que la Chambre prenne l'initiative de publier le rapport. Les députés socialistes membres de la commission, dont Christophe Lacroix, ont écrit en ce sens à la présidente de la Chambre, Eliane Tillieux, tandis que Marco Van Hees (PTB), co-rapporteur, a soulevé le point en conférence des présidents de l'assemblée. En vain, jusqu'à présent.