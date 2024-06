"On a eu une phase difficile, mais on en est sorti", positivait dimanche le président de Défi, François De Smet, après avoir voté à Woluwe-Saint Pierre.

Concernant le résultat de Défi, le président se montre optimiste. "Les retours du terrain sont excellents, il y a quelque chose qui percole et qui marque. Je pense qu'on va faire mieux que ce qui est annoncé et que l'on pourra continuer notre action."

"Je suis confiant et plutôt serein. C'est une élection importante pour tout le monde, pour notre pays, mais je crois qu'au bout du compte les forces les plus raisonnables, celles qui veulent que ce pays continue à fonctionner, vont l'emporter. C'est en tout cas mon souhait", a expliqué M. De Smet à l'agence Belga.

Dans tous les cas, "les prochaines semaines seront compliquées", anticipe François De Smet. "C'est là qu'on verra les hommes et les femmes d'Etat", souligne-t-il. L'objectif sera "d'arriver à faire du signal de l'électeur quelque chose qui permette de gouverner, les uns ou les autres, le plus vite possible".