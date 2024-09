Eucharistie et 600e anniversaire de l'Université de Louvain au menu de la visite du Pape

Le pape François posera le pied sur le sol belge le 26 septembre prochain, sur la piste de Melsbroek. Une visite étalée jusqu'au dimanche 29 et un programme costaud: passage à la KU Leuven et l'UCLouvain dans le cadre des 600 ans de l'Alma Mater, rencontre avec des victimes de violences sexuelles au sein de l'Église, et Eucharistie devant plus de 35.000 personnes au stade Roi Baudouin sont quelques-uns des temps forts.