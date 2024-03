Europe et USA peuvent surmonter leurs différences en s'accrochant aux valeurs, dit Obama

Europe et États-Unis ont des intérêts et perspectives différents, mais peuvent surmonter ces différences en poursuivant les mêmes valeurs, a exposé dimanche soir Barack Obama à Puers-Saint-Amand. L'ex-président américain y était l'invité de prestige de la soirée d'ouverture du festival des technologies "SuperNova", organisé par Flanders Technology and Innovation (FTI).