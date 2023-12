Europol appelle à une coopération internationale renforcée contre le trafic de drogue

Le directeur exécutif adjoint d'Europol, Jean-Philippe Lecouffe, a plaidé vendredi en faveur d'une coopération internationale renforcée dans la lutte contre le trafic de drogue, d'après un communiqué publié à l'occasion de la septième conférence européenne sur les drogues. "L'échange d'informations, les opérations conjointes et les efforts coordonnés sont essentiels pour démanteler les réseaux complexes du trafic illégal de drogue", a-t-il souligné.

Europol considère le trafic de drogue comme un phénomène mondial aux conséquences considérables. L'augmentation de la violence liée à la drogue, en particulier, est dangereuse pour les citoyens. "Les organisations criminelles recourent souvent à des mesures extrêmes qui conduisent à une augmentation alarmante de la violence venant saper nos économies et nos sociétés", a ajouté M. Lecouffe.

Un rapport publié récemment par Europol met en lumière le rôle central de la corruption pour les trafiquants et plaide pour une collaboration accrue entre les autorités portuaires et les forces de l'ordre. Les ports d'Anvers et de Rotterdam ont notamment participé à l'élaboration du rapport.