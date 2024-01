Europol et Frontex renforcent leur collaboration

L'agence européenne de garde-frontières Frontex et Europol ont signé mercredi une déclaration commune visant à renforcer leur collaboration ainsi que la "sécurité de l'Union européenne".

Les mandats d'Europol et de Frontex se sont élargis ces dernières années, créant de nouvelles opportunités de collaboration, notamment dans les domaines du trafic illicite de migrants et de la traite des êtres humains. Leur déclaration commune détaille la manière dont les deux organismes peuvent mieux coordonner leurs activités afin de se compléter mutuellement.

En pratique, le rôle de Frontex est de fournir des renseignements grâce à la surveillance et au contrôle des frontières. Le rôle d'Europol, quant à lui, est d'apporter une réponse répressive à la criminalité organisée transfrontalière et au terrorisme au sein de l'UE. "Dans ce contexte, un partenariat étroit et efficace entre les deux agences est le moyen de mener à bien des projets communs", soulignent les deux organisations dans un communiqué.