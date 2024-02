Exportation de poudre wallonne vers Israël: "des efforts sont encore nécessaires"

Plusieurs organisations de défense des droits humains se félicitent de l'annonce faite hier/lundi par la Wallonie annonçant la suspension temporaire de deux licences d'exportation de poudre à destination d'Israël. Néanmoins, Amnesty International, la Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD), la Ligue des Droits Humains (LDH) et Vredesactie déplorent le caractère tardif et temporaire de la suspension, expliquent-elles mardi dans un communiqué.