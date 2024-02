Extension des flexi-jobs à des secteurs relevant du gouvernement flamand

Le conseil des ministres a approuvé deux projets d'arrêté royal qui adaptent le champ d'application des flexi-jobs, sur proposition des ministres de l'Emploi et des Affaires sociales, Pierre-Yves Dermagne et Frank Vandenbroucke.

Le régime des flexi-jobs est étendu à trois secteurs relevant du gouvernement flamand : le secteur flamand de l'aide sociale, l'enseignement et le secteur public du sport et de la culture .

Des secteurs sont exclus du champ d'application à la suite de conventions collectives conclues au niveau des commissions paritaires, dont l'agriculture et l'horticulture, à l'exception de la construction et de l'entretien des parcs et jardins.