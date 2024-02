F. Ahidar officialise la création de listes autour de son nom pour les scrutins de juin

Le député bruxellois ex-Vooruit Fouad Ahidar participera aux élections du 9 juin prochain sur une liste "Team Fouad Ahidar". Il présentera des listes pour le Parlement bruxellois, la Chambre et le Parlement flamand. La liste bruxelloise sera bilingue, a-t-il annoncé vendredi.

Cette liste a pour objectif de faire de Bruxelles "la capitale de la diversité, de la solidarité et du vivre ensemble".

Dans un communiqué, Fouad Ahidar a souligné que la montée de la rhétorique populiste était "une source de déséquilibre". "Bruxelles, deuxième ville la plus multiculturelle au monde, a des atouts incroyables. Il est important que chaque citoyen se sente libre d'être qui il veut, un principe basé sur la tolérance et l'égalité dans l'État de droit: 'unis dans la diversité et l'adversité'", a-t-il justifié.