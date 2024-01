Face aux agriculteurs, le gouvernement wallon s'engage à s'opposer à l'accord UE-Mercosur

Le gouvernement wallon s'opposera à l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. C'est en tout cas l'un des engagements concrets pris par l'exécutif au cours de sa rencontre, mercredi matin à Namur, avec les syndicats agricoles.

Autour d'une même table, les représentants de la FWA (Fédération wallonne de l'agriculture), de la Fugea (Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs), de la FJA (Fédération des jeunes agriculteurs) et de l'UNAB (l'union professionnelle représentant de nombreux agriculteurs bio en Wallonie) ont une nouvelle fois déroulé leurs revendications, portant principalement sur la fin de la concurrence déloyale, l'allègement administratif et l'obtention de revenus décents.

Face à eux, le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, le ministre de l'Agriculture Willy Borsus et le ministre du Climat, Philippe Henry - qui remplaçait sa collègue Céline Tellier, absente pour raisons personnelles - ont pris une série d'engagements, dont celui de s'opposer à l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Uruguay et Paraguay), symbole de la concurrence déloyale dénoncée par le monde agricole.