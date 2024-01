Face aux barrages des agriculteurs, la police privilégie le dialogue

D'après la ministre de l'Intérieur, la police évite d'intervenir "manu militari" et privilégie le dialogue et la concertation avec les agriculteurs mécontents. Difficile de déplacer de force un tracteur ou de le contraindre à avancer, a admis Mme Verlinden. "C'est pour cette raison que nous misons le plus possible sur le dialogue et sur la conclusion de compromis."

Les automobilistes peuvent se laisser surprendre par une rangée de véhicules agricoles roulant au ralenti sur l'autoroute, met en garde la ministre. Elle rappelle que la police et les services d'urgence doivent pouvoir passer sans encombre sur la chaussée, et invite à ne pas entraver l'approvisionnement des stations-service et des supermarchés.

Pour Annelies Verlinden, les agriculteurs ont le droit de faire entendre leur voix, y compris dans des lieux symboliques. Elle appelle toutefois à le faire "dans le respect des uns et des autres" ainsi que des biens d'autrui.