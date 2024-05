"Faut pas chercher loin pour bien manger!", rappelle l'Apaq-W dans une nouvelle campagne

Le local et les circuits courts, c'est bon pour nos agriculteurs, bon pour l'environnement et bon tout court. C'est pour marteler ce message que l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (Apaq-W) a annoncé vendredi, en la ferme Houard de Bomal (Durbuy, province de Luxembourg), le lancement d'une nouvelle campagne destinée à promouvoir les produits de l'agriculture wallonne auprès du grand public et à valoriser produits locaux et circuits courts comme choix de consommation.